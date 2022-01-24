Вакцинация детей от коронавируса началась в Подмосковье

Прививать детей от коронавируса начали в Подмосковье. Вакцинацию проводят «Спутником М». Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Спутник M» разработали в Центре имени Гамалеи. Вакцинацию смогут пройти дети в возрасте от 12 до 17 лет.

Дети не меньше взрослых подвержены риску заболевания коронавирусом, а также развитию тяжелых осложнений Светлана Стригункова.

Она уточнила, что в Подмосковье получили первую партию вакцины для детей. Поступило 1,8 тысячи комплектов доз — это 3,6 тысячи с учетом второго компонента.

«Спутник M» уже появился в прививочных пунктах детских поликлиник. Жителям напомнили, что вакцинацию смогут выполнить только с письменного согласия родителей и на добровольной основе.

Самостоятельно подросток сможет принять решение лишь с 15 лет. При этом в любом случае каждого юного пациента сначала осмотрит педиатр.

Вакцинацию проводят по записи. Оформить ее уже можно с помощью «Госуслуг» Подмосковья. Подробности доступны на сайте covid.mz.mosreg.ru.

Ранее мы опубликовали материал, в котором рассказали все самое главное о прививке для подростков.