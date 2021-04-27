Глава подмосковного Минздрава рассказала о темпах вакцинации в регионе

Московская область справляется с планом вакцинации от коронавируса. Важно, чтобы эти темпы только росли. Особенно, учитывая приближающиеся майские праздники, заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Мы привили около 800 тысяч человек уже… Если наша цель — 60% от взрослого населения, … то мы уже практически план выполнили на 21%», — процитировало ее РИА «Новости».

Стригункова подчеркнула, что сейчас очень важно не сбавлять, а, наоборот, наращивать темп вакцинации. Особенно, учитывая, что вся необходимая инфраструктура для этого готова.

«Это можно сделать и в поликлинике, и в общественных местах организуется в период праздников… Доступность обеспечена, запись простая и свободная», — добавила министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона назвал массовую вакцинацию от COVID-19 важнейшей задачей, которая стоит перед здравоохранением на сегодняшний день.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 592 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На втором месте — Петербург с 712 случаями COVID-19. Самый большой ежесуточный прирост новых пациентов зафиксирован в Москве (2098).