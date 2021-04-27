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    27 апреля 2021, 19:13

    Глава подмосковного Минздрава рассказала о темпах вакцинации в регионе

    Ольга Назаркина

    Московская область справляется с планом вакцинации от коронавируса. Важно, чтобы эти темпы только росли. Особенно, учитывая приближающиеся майские праздники, заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

    Глава подмосковного Минздрава рассказала о темпах вакцинации в регионе

    «Мы привили около 800 тысяч человек уже… Если наша цель — 60% от взрослого населения, … то мы уже практически план выполнили на 21%», — процитировало ее РИА «Новости».

    Стригункова подчеркнула, что сейчас очень важно не сбавлять, а, наоборот, наращивать темп вакцинации. Особенно, учитывая, что вся необходимая инфраструктура для этого готова.

    «Это можно сделать и в поликлинике, и в общественных местах организуется в период праздников… Доступность обеспечена, запись простая и свободная», — добавила министр.

    Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона назвал массовую вакцинацию от COVID-19 важнейшей задачей, которая стоит перед здравоохранением на сегодняшний день.

    По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 592 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На втором месте — Петербург с 712 случаями COVID-19. Самый большой ежесуточный прирост новых пациентов зафиксирован в Москве (2098).