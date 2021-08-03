Вакцина «Спутник Лайт» появилась во всех прививочных пунктах Балашихи
Препарат «Спутник Лайт» начал поступать в Балашиху. С начала масштабной вакцинации от коронавируса в округе привились свыше 200 тысяч человек.
В Балашихинской областной больнице уже есть весь перечень российских вакцин. Сейчас «Спутник Лайт» доступен в каждом пункте вакцинации.
Об этом сообщила заместитель главного врача Балашихинской областной больницы по поликлинической работе Александра Гнедина.
В настоящий момент есть весь перечень наших вакцин, которые представлены в России
Если с момента прививки вторым компонентом прошло шесть месяцев, то уже есть возможность пройти ревакцинацию.
Новая вакцина «Спутник Лайт» облегченная и состоит из одного компонента. Ее можно поставить по рекомендации врача и для ревакцинации.
Все подробности доступны на сайте Балашихинской областной больницы и областном портале covid.mz.mosreg.ru.