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    03 августа 2021, 18:00

    Вакцина «Спутник Лайт» появилась во всех прививочных пунктах Балашихи

    Анастасия Аброськина

    Препарат «Спутник Лайт» начал поступать в Балашиху. С начала масштабной вакцинации от коронавируса в округе привились свыше 200 тысяч человек.

    Вакцина «Спутник Лайт» появилась во всех прививочных пунктах Балашихи | Изображение 1

    В Балашихинской областной больнице уже есть весь перечень российских вакцин. Сейчас «Спутник Лайт» доступен в каждом пункте вакцинации.

    Об этом сообщила заместитель главного врача Балашихинской областной больницы по поликлинической работе Александра Гнедина.

    В настоящий момент есть весь перечень наших вакцин, которые представлены в России

    Александра Гнедина.

    Если с момента прививки вторым компонентом прошло шесть месяцев, то уже есть возможность пройти ревакцинацию.

    Новая вакцина «Спутник Лайт» облегченная и состоит из одного компонента. Ее можно поставить по рекомендации врача и для ревакцинации.

    Все подробности доступны на сайте Балашихинской областной больницы и областном портале covid.mz.mosreg.ru.