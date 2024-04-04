Подмосковье 04 апреля 2024, 13:28 Вакцина против вируса папилломы человека поступила в детскую поликлинику Солнечногорска Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Квадривалентная вакцина против вируса папилломы человека поступила в детскую поликлинику Солнечногорска. Она подходит для профилактики предраковых заболеваний репродуктивных органов у девочек-подростков в возрасте 12-17 лет.

Вакцина формирует иммунитет против вируса папилломы человека. Перед прививкой необходимо записаться в кабинет № 212 детской поликлиники для осмотра или к врачу педиатру.

Реклама

«Рекомендуемый курс вакцинации состоит из трех доз и проводится по следующей схеме: первая доза — в назначенный день, вторая доза — через два месяца после первой, третья доза — через шесть месяцев после первой», — рассказала заведующая Солнечногорской детской поликлиникой Светлана Кокорина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству новой поликлиники в Королеве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».