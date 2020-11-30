Вакцина от коронавируса пришла в Подмосковье. Губернатор рассказал, где ее можно будет поставить

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами рассказал, как будет проходить массовая вакцинация от коронавируса в регионе. По его словам, максимальное количество пунктов вакцинации, которые могут развернуть, — 90.

«Еще одна важная тема — это пункты подготовки вакцинации. Вы знаете, что вакцина от ковида начинает поступать. Каждую неделю мы получаем все большее количество вакцин, это радует. Конечно, хотелось бы сразу и очень много. Но динамика есть. Обращаю внимание, что вакцинация достаточно сложная, отличается от гриппа, и мы должны быть готовы развернуть вес необходимые пункты вакцинации во всех территориях Московской области, в максимуме их будет 90», — сообщил губернатор.

Он обратил внимание, что пункты должны быть снабжены всем необходимым оборудованием, также должно быть соблюдено низкотемпературное хранение. Воробьев также отметил, что готовность пунктов вакцинации должны проверять лично главы регионов.