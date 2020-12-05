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    05 декабря 2020, 11:24

    Вакцина от коронавируса появилась в одном из микрорайонов Подольска

    Дарья Морозова

    Жителям микрорайона Климовск Подольска предложили сделать прививку от коронавируса. Вакцинация полагается врачам, медицинским работникам, а также тем, кто не имеет иммунитета к инфекции.

    Об это говорится на странице Климовской городской больницы № 2 «ВКонтакте».

    Уточняется, что в медучреждение поступили первые 100 доз препарата «Гам-Ковид-Вак». Перед прививкой необходимо сдать кровь на ИФА или предъявить свежий анализ. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС.

    «Всех вакцинированных регистрируют в специальном федеральном реестре», — говорится в тексте поста.