Вакцина от коронавируса появилась в одном из микрорайонов Подольска

Жителям микрорайона Климовск Подольска предложили сделать прививку от коронавируса. Вакцинация полагается врачам, медицинским работникам, а также тем, кто не имеет иммунитета к инфекции.

Об это говорится на странице Климовской городской больницы № 2 «ВКонтакте». Уточняется, что в медучреждение поступили первые 100 доз препарата «Гам-Ковид-Вак». Перед прививкой необходимо сдать кровь на ИФА или предъявить свежий анализ. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС. «Всех вакцинированных регистрируют в специальном федеральном реестре», — говорится в тексте поста.