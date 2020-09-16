Вакцинация от коронавируса в Подмосковье будет бесплатной

После завершения всех регистрационных мероприятий Подмосковье присоединится к вакцинации от коронавируса. Губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что жители смогут привиться абсолютно бесплатно.

«Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. Вы знаете, что сейчас проходит второй и третий этапы исследований вакцины. Я очень надеюсь, что с нового года, а даст Бог, с декабря мы тоже начнем вакцинировать. <…> Вакцинация будет бесплатной, конечно. Нужно дождаться вакцины», — сообщил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Сейчас в Подмосковье уже идет вакцинация от гриппа. Андрей Воробьев напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу вакцинировать 60% граждан от гриппа. При этом прививать должны на добровольной основе.

«Но вместе с тем мы должны сделать вакцинацию доступной. Поэтому у нас есть мобильные передвижные пункты — порядка 30. Есть выезд на предприятия и есть услуги в поликлиниках. Поэтому максимально стараемся эту вакцинацию сделать оперативно. По 40-45 тысяч в день у нас идет вакцинация. Все по дорожной карте», — отметил глава региона.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в августе. Во время испытаний препарат показал свою безопасность и эффективность. Сейчас в России проходит третий этап тестов, в котором примут участие 40 тысяч добровольцев.