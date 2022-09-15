Вакантный мандат депутата Мособлдумы передали Денису Перепелицыну | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

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Viber Вакантный мандат депутата Мособлдумы передали Денису Перепелицыну Пресс-служба Мособлдумы

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Вакантный мандат депутата Мособлдумы в соответствии с решением региональной избирательной комиссии передали кандидату от «Единой России» Денису Перепелицыну. Об этом стало известно на заседании областной думы.

Как уточнили в пресс-службе Мособлдумы, это случилось в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Виктора Абрамова.

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Руководитель регионального парламента Игорь Брынцалов поздравил Дениса Перепелицына и вручил ему удостоверение и нагрудный знак депутата Мособлдумы.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев подвел итоги явки на муниципальных выборах в Подмосковье.

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