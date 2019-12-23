Работа недалеко от дома. 1,3 тысячи вакансий создали в Реутове в этом году
Станислав Каторов рассказал о новых компаниях на территории городского округа.
«В четвертом квартале уходящего года введен в эксплуатацию новый производственный комплекс компании „Продукты от Палыча“. Также расширение бизнеса на территории городского округа продолжила группа компаний „Фаворит Моторс“. В уходящем году получено разрешение на ввод в эксплуатацию вертолетного комплекса „Хелипорт Реутов“, рассчитанного на одновременное базирование пятнадцати легких вертолетов Robinson, Bell, и Airbus», — отметил он.
Кроме того, объем привлеченных в этом году инвестиций составил 18,5 миллиарда рублей, что на 6% больше, чем в 2018-м.
«Одно из приоритетных направлений развития экономики города — это привлечение инвестиций, открытие новых производств, создание рабочих мест, развитие промышленных площадок», — добавил Станислав Каторов.
Также в муниципалитете зарегистрировали больше тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. А для удобства предпринимателей открыли специальный центр «Мой бизнес». В нем оказывают 200 различных услуг.