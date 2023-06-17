Подмосковье 17 июня 2023, 04:40 в Комитет лесного хозяйства МО

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В Бородинском филиале ГКУ МО «Мособллес» обустроили 59,26 километра минерализованных полос. Также специалисты прочистили 137,83 километра уже имеющихся, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

«Участки с молодыми хвойными деревьями опахиваются в первую очередь. Устройство и прочистка минерализованных полос осуществляется колесной или гусеничной техникой с использованием специализированного навесного оборудования. Полоса шириной не менее 1,4 метра должна быть очищена от лесных горючих материалов до обнажения минерального слоя почвы», — рассказала старший участковый лесничий Борисовского участкового лесничества Наталья Чиркова.

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