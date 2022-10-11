Подмосковье задействует 4,4 тысячи машин в расчистке дорог зимой | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 11:56 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье задействует 4,4 тысячи машин в расчистке дорог зимой

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Свыше 4,4 тысячи специальных машин задействуют в уборке проезжих частей Подмосковья зимой. Коммунальные и дорожные службы начали подготовку к сезону. Они окончательно перейдут на зимнее содержание территорий в ноябре.

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Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что основная задача — обеспечить безопасное и бесперебойное движение.

Первые заморозки и снегопад в Подмосковье ожидаются в первой половине ноября Алексей Гержик.

Он уточнил, что в уборке задействуют грейдеры, самосвалы, погрузчики и другую специальную технику.

«Для обработки дорожной сети будет подготовлено около 1,8 миллиона тонн противогололедных материалов», — отметил Гержик.

Следить за качеством выполняемых работ будут с помощью внутренних цифровых систем контроля. Это РНИС и СКПДИ.

«Также в этом сезоне мы впервые применяем автоматизированный контроль и для ремонта техники, что позволит сократить время ремонта на треть — до 14 дней», — подчеркнул министр.

Ранее, 10 октября, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости начать подготовку техники к зиме.

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