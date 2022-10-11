Подмосковье задействует 4,4 тысячи машин в расчистке дорог зимой | 360°

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Важное
11 октября 2022, 13:15
ВС РФ уничтожили до 40 украинских военных при попытке атаки ВСУ на Купянском направлении
Важное
11 октября 2022, 13:15
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Краснолиманском направлении
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Важное
11 октября 2022, 13:11
Минобороны объявило о продолжении массированных ударов по объектам на Украине
Спецоперация
11 октября 2022, 13:10
Удары по украинской инфраструктуре назвали способом остановить снабжение ВСУ
Спецоперация
11 октября 2022, 13:09
Появилось видео с последствиями ударов ВСУ по Запорожской АЭС
Подмосковье
11 октября 2022, 12:54
Соцработники Подмосковья помогли 25 тысячам пенсионеров из сел попасть на диспансеризацию
Подмосковье
11 октября 2022, 12:54
Фельдшер из Красногорска приобрел квартиру благодаря льготной ипотеке
Подмосковье
11 октября 2022, 12:48
Торговый центр с кафе и офисами появится на Новой улице в Котельниках
Происшествия
11 октября 2022, 12:42
Рельсы расплавились прямо под цистерной. Появилось видео с места теракта на Крымском мосту