Подмосковье 10 февраля 2023, 16:23 Капсулу с посланием для потомков заложили на месте строительства новой школы в Жуковском

Читать 360tv в

Церемонию закладки капсулы времени провели на месте строительства новой школы в Жуковском. Внутри — детские рисунки и послания тем, кто будет учиться в здании в 2073 году.

Реклама

«Это будет 16-я школа в Жуковском. Я благодарен правительству Подмосковья, нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за такую возможность. Надеюсь, здесь будут учиться будущие ученые нашей российской авиации» — сказал на церемонии глава Жуковского Юрий Прохоров.

Это будет четырехэтажное здание площадью 16,8 тысячи квадратных метров. Здесь смогут учиться одновременно 1100 человек. Внутри будут все необходимые для образования аудитории и классы, а во дворе — стадион и площадки для спорта. Ввод школы в эксплуатацию намечен на 2024 год.

10 февраля на месте строительства заложили капсулу с посланием для потомков. Планируется, что ее вскроют ровно через 50 лет, в 2073 году. Внутрь положили рисунки нынешних дошколят, которые к тому времени станут состоявшимися людьми солидного возраста, а также письма к школьникам того времени, которые родятся в Жуковском через несколько десятков лет.