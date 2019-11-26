Взаимодействие между жителями, УК и властью. В Жуковском протестировали мобильное приложение для дворников

Новый мобильный сервис, позволяющий контролировать работу дворников, протестировали в Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба городского округа. Приложение «Проверка Подмосковья» было внедрено по всему Подмосковью.

Функционал мобильного приложения «Проверка Подмосковья» оценил глава Жуковского Юрий Прохоров в одном из городских дворов.

«Это приложение очень актуально, особенно в преддверии зимы. Самая популярная жалоба жителей — несвоевременная или некачественная уборка снега. Мы стараемся оперативно реагировать на обращения и контролировать работу коммунальных служб. Уверен, что приложение сделает этот процесс удобнее», — сказал глава городского округа.

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Приложение «Проверка Подмосковья» контролирует уборку дворовых территорий, в которые входят тротуар, детская площадка, внутридворовый проезд и внутриквартальный проезд. Суть его проста: дворник выходит на закрепленную за ним территорию и проверяет, требуется ли уборка. Если нет — он подтверждает это фотографией. Если же работы нужны — например, выпал снег или образовалась наледь — дворник делает фотографии до и после уборки.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

«Мы и ранее контролировали работу дворников — у нас создана группа в мессенджере, куда отправляют фотографии „до“ и „после“. Поэтому для нас, по большому счету, работа в этом приложении не совсем новая. Но сейчас это выходит на другой уровень и приобретает официальный статус. Мы оцениваем данное приложение положительно», — заявил заместитель директора управляющей компании «Наукоград» Павел Соболев.

Замдиректора УК «Наукоград» отметил, что появились и некоторые сложности, ведь в связи с нововведениями каждый дворник должен иметь при себе смартфон. Новая программа действует на базе операционной системы Android. Обеспечить сотрудников гаджетами придется самим управляющим компаниям, а в штате УК «Наукоград», например, 140 дворников.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Жители Жуковского тоже успели оценить приложение. Член Ассоциации председателей многоквартирных домов наукограда Сергей Кодин обозначил, что видеть свой двор чистым и ухоженным — очень важно, ведь от состояния двора во многом зависит настроение жителей.

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«Если при выходе из дома нас встречают переполненные контейнеры, кучи опавшей листвы или огромные сугробы, то мы не можем быть довольны работой коммунальных служб. Мы используем все варианты, чтобы заявить о проблеме — обращения в социальных сетях, на портале „Добродел“, в Единую диспетчерскую службу ЖКХ. Надеюсь, новое приложение сделает взаимодействие между жителями, управляющими компаниями и администрацией эффективнее», — высказал пожелание Сергей Кодин.

Для работы в приложении будут оцифрованы границы всех дворов и объектов контроля, а эксплуатирующие организации закрепят за конкретными территориями. Каждый дворник будет подключен к системе геолокации, что позволит ему выполнять работы только в нужном дворе.