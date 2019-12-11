Полноценная деталь из песчинки. В Жуковском открыли инженерно-конструкторский центр с уникальным оборудованием

В подмосковном Жуковском открыли новый инженерно-конструкторский центр с уникальным оборудованием и 3D-станками. Там будут создавать детали для самых разных видов промышленности.

Первое, о чем хочется спросить, когда попадаешь в этот центр, это — что такое аддитивные технологии.

«Аддитивные — это когда мы берем маленький исходный элемент в несколько микрон и вокруг него начинаем наращивать нужную конфигурацию деталей, добавляя слой за слоем. И у нас как будто деталь вырастает», — объяснил генеральный директор ООО «НИК» Александр Корнеев.

Источник фото: телеканал «360»

Сложно даже представить: кладете в станок песчинку, и она превращается в полноценную деталь для самолета или вертолета. Вырастает, так сказать, как гриб после дождя. Причем из любого необходимого материала. Проецирует ее 3D-принтер.

Источник фото: телеканал «360»

«Благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, в сумме выделено более 130 миллионов рублей. Смогли закупить высокоточное оборудование, которое позволяет и дальше работать компании, получать новые мировые заказы», — отметил заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо потребностей нашей авиационной промышленности, научный центр удовлетворяет и запросы немецких компаний. И это только начало.

«На самом деле, это новые рабочие места — студенты наши городских вузов приходят сюда работать. Это дорогого стоит. Жуковский — это наукоград, и все высокие технологии остаются в городе», — подчеркнул глава г. о. Жуковский Юрий Прохоров.

Источник фото: телеканал «360»

Зарплата в центре — от 60 тысяч рублей в месяц. А специалисты высших квалификаций могут рассчитывать на оклады с шестизначными цифрами.

«Здорово, что здесь работают молодые люди. Средний возраст, как мне сказали, 30 лет. Значит, у центра большие перспективы, раз есть современные технологии, молодые исследователи и конструкторы», — сказал депутат Госдумы РФ от Московской области Владимир Кононов.

Источник фото: телеканал «360»

На оборудовании, которое закупили для центра, можно создавать детали для самых разных видов промышленности: это и авиакосмическая отрасль, и автомобилестроение, и дорожное строительство, и даже высокотехнологичная медицина.

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«Например, можно делать локтевые протезы. А если человеку разбили череп, то его сканируют и под его размеры печатается, а потом вживляется специальная пластина», — сообщил Александр Корнеев.

Так что скоро наши кости будут печатать на 3D-принтере. И это уже не фантастика, а ближайшая реальность.