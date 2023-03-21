Подмосковье 21 марта 2023, 17:41 Строительство поликлиники началось в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове ООО "СЗ"Самолет-Заречье"

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Новую поликлинику на 300 посещений в смену построят в ЖК «Заречье Парк». Главгосстройнадзор Подмосковья сообщил, что работы уже начались.

Медицинское учреждение появится в рабочем поселке Заречье Одинцовского округа. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы — устройство ограждения и разработка котлована. Завершить строительство планируют к концу 2024 года.

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В четырехэтажном здании поликлиники будут работать терапевтическое и диагностическое отделения, процедурные и стоматологические кабинеты.

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Позже на территории ЖК «Заречье Парк» построят школу на 600 мест и детский сад на 210 мест.

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