В жилых домах Подольска с начала года заменили 19 лифтов

С начала года в жилых домах в городском округе Подольск заменили 19 лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Программа по замене лифтов идет в плановом режиме в регионе с 2020 года. По словам главы МинЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, согласно поручению губернатора, органы местного самоуправления провели оценку состояния своего лифтового хозяйства. Было выявлено более двух тысяч лифтов со сроком службы 20-25 лет.

«К уже сформированному и ранее утвержденному плану на 2021 год по замене 357 единиц лифтов в 119 домах добавится 169 лифтов в восьми муниципалитетах», — уточнил он.

Соответствующие заявки от муниципалитетов на включение лифтов в краткосрочный план капитального ремонта на 2021 год были направлены в ЕИАС ЖКХ. Новые договоры будут заключены в четвертом квартале текущего года. В ведомстве отметили, что работы по замене лифтов не зависят от сезона и будут проводиться максимально комфортно для местных жителей. Их реализация стартует в начале 2022 года.