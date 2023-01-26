Подмосковье 26 января 2023, 09:51 Меры по профилактике гибели животных на железной дороге разработают в Подмосковье

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В прошлом году на железной дороге в Подмосковье погибло несколько животных. Чтобы избежать в дальнейшем попадания животных под колеса, Минэкологии и Минтранс Подмосковья разработают меры по профилактике. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.

Как отметил глава Минэкологии Тихон Фирсов, жители нередко сообщают о несчастных случаях с животными на железнодорожных путях. Теперь, чтобы этого избежать, в регионе примут необходимые меры.

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«Последний печальный эпизод — гибель самки лося при попытке перейти через железнодорожные пути на участке 9-го километра вблизи станции Горенки Горьковского направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги», — напомнил министр.

Из-за столкновения с животными электрички Подмосковья задерживались в среднем более чем на 300 минут в 2022 году. Чтобы избежать таких случаев, эксперты изучат пути миграции зверей и выработают меры по профилактике несчастных случаев.

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