Больше сладких напитков. В Зарайске увеличат производство лимонада и смузи

Завод по изготовлению сладких напитков в Зарайске увеличивает производство. Новые сладкие напитки должны попасть в руки покупателей уже в январе. Кроме того, на предприятии увеличат ассортимент смузи — натуральных фруктовых коктейлей.

Только за одну смену с конвейера выходят более 36 тысяч полтора литровых бутылок лимонада. Вкусы самые разные: барбарис, апельсин, тоник и просто минеральная вода. Встретить продукцию из подмосковного Зарайска можно практически в любом российском городе. Сотрудничает предприятие с крупным сетевым магазином. А началось все 19 лет назад. Тогда в ассортименте завода был только квас, штат насчитывал всего 17 человек.

Источник фото: телеканал «360»

Развития могло и не быть. Для увеличения производства заводу по изготовлению сладких напитков потребовались дополнительные электрические мощности. Попытки не увенчались успехом, а сроки поджимали. Помощь пришла со стороны аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей. Проблему решили меньше чем за месяц.

«Мы собрали несколько рабочих групп, мы пообщались с администрацией, с МОЭСКом и пришли к единому мнению, что предприятию необходимо увеличение электрических мощностей, и предприятие их получило. Поэтому сегодня мы горды тем, что предприятие продолжает развиваться и наращивает темпы роста, увеличивает выпуск продукции», — сказала руководитель Аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Наталья Чудакова.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты уже готовят новую линию. Первые вкусные напитки должны сойти с конвейера в январе. В новый цех идет набор персонала. Коллектив предприятия в новом году увеличится на шесть человек.

Мощности нужны и для развития производства смузи. Натуральные фруктовые коктейли популярность набирают с каждым днем. Сейчас пока можно попробовать только два вкуса: манго-маракуйя и малина-ежевика.

«Данный цех работает всего три месяца. На той неделе мы получили заказ в размере 12 тысяч единиц двух вкусов, уже завтра у нас будет отправлена партия 19 тысяч, пару недель назад пришел заказ 28 тысяч, то есть мы экстренно принимали решение мы не ожидали — настолько большой заказ», — рассказала генеральный директор НПО ООО «Славич» Татьяна Степанова.

Источник фото: телеканал «360»

На сегодняшний день в аппарат по защите прав предпринимателей поступило более 1700 обращений от подмосковных бизнесменов. Вопросы касаются самых разных сфер: это стоимость аренды помещений, получение субсидий, налогообложение. И в каждом конкретном случае специалисты пытаются помочь представителям бизнеса.