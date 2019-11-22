Новый подъемник и монитор состояния пациента. В Волоколамскую ЦРБ поступило новое оборудование

В больницу Волоколамска поступила новая партия современного медицинского оборудования, в том числе передвижной подъемник, откашливатель и монитор пациента. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Волоколамская центральная районная больница продолжает пополняться новым современным оборудованием по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья». За последнее время в медучреждение поступил монитор пациента VISTA 120, откашливатель COUGHASSIST E70, передвижной подъемник LIKO UNO 102 для первичного сосудистого отделения и компьютерный томограф.

Новый ФАП открылся под Волоколамском. Он примет до 600 пациентов Подробнее

Благодаря своим уникальным функциям, подъемник фирмы LIKO UNO 102 поможет легко переместить пациента из коляски в кровать и поможет отвезти его в ванную комнату. Подъемник очень полезен в транспортировке больного в условиях узких помещений.

Монитор VISTA 120 облегчает наблюдение за состоянием пациента и помогает следить за его самочувствием на текущий момент. Монитор отображает до 11 графиков на настраиваемом экране и предлагает базовый набор основных параметров, включая ЭКГ, артериальное давление, дыхание (респирация) и температуру по двум каналам.

Откашливатель COUGHASSIST E70 — уникальный прибор нового поколения для очищения дыхательных путей методом моделирования естественного кашля у пациентов с ослабленным или отсутствующим кашлевым рефлексом.

В ближайшее время в здании больницы закончат ремонт кабинета компьютерной томографии, где будет установлен новый компьютерный томограф.

Новый томограф поступил в Волоколамскую больницу. Теперь очереди исчезнут Подробнее

Главный врач Волоколамской центральной районной больницы Анжела Магомедова рассказала, что часть имеющейся в наличии медицинской аппаратуры приближается к стопроцентному износу. «В то же время поликлиника уже пополнилась новым оборудованием. Очень важно, что администрация округа идет нам навстречу и всячески способствует развитию нашей ЦРБ», — сделала акцент Анджела Магомедова.

Местная жительница Александра Корнеева очень рада, что больница Волоколамска начала меняться в лучшую сторону. «Новое оборудование — это всегда хорошо. Но нужны и специалисты, которые будут на нем работать! В этом году наша ЦРБ очень преобразилась — как снаружи, так и изнутри. Летом благоустроили территорию нашей больницы: положили новый асфальт, посадили много новых деревьев и кустарников. Я очень рад, что у нас такие большие продвижения в медицинской сфере нашего города», — сказала Александра Корнеева.

Новое видеооборудование появилось в больницах Подмосковья. Операции станут безопаснее Подробнее

Еще одна жительница Волоколамска Елена Матюшкина отмечает, что в городе тема обслуживания пациентов всегда была волнующей, так как новое оборудование не завозили годами. «Насколько я знаю, многие жители ездили в другие города, чтобы им провели должный осмотр и назначили лечение. Теперь есть возможность получать профессиональную помощь в родном городе», — подчеркнула Елена Матюшкина.