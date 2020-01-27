Творчество в приоритете. В Волоколамске открыли современную музыкальную школу

В Волоколамске открыли новую музыкальную школу. Там смогут обучаться около 600 талантливых детей. Здание построили в период с 2018 по 2019 год с учетом всех требований для учреждений дополнительного образования детей. Оно имеет три этажа и оборудовано лифтом.

У волоколамских детей новоселье, для них открыли новую музыкальную школу. Все кабинеты они уже успели изучить, ведь заработало учреждение с первого дня. Для гостей ученики решили провести экскурсию, а педагоги отметили все плюсы новой школы.

«С вводом в эксплуатацию нового здания улучшается качество занятий», — заявил педагог Валентин Медведев.

В муниципалитете таких школ больше нет. Новое здание рассчитано на 600 человек. И полностью оснащено: в школе имеется 30 кабинетов, оборудованных для обучения игре на разных музыкальных инструментах. Также там есть большой просторный концертный зал и два отдельных малых зала для занятий хорового коллектива и для репетиций оркестра. Все предусмотрено и для маломобильных посетителей.

«Здание абсолютно приспособлено под музыкальную школу. Здесь звукоизоляция, большие просторные индивидуальные кабинеты», — отметила директор музыкальной школы Волоколамска Виолетта Маслова.

Раньше будущие музыканты занимались в бывшем купеческом доме, который сначала переоборудовали в военный госпиталь, а потом, в 60-х, в школу. В новом здании заметно просторнее.

«Помню, как ходила в старую музыкальную школу, как вечером меня встречала бабушка. Сейчас я сама мама, у меня подрастает сын. Наверное, как каждая мать, я хотела, чтобы мой ребенок пошел учиться в современную музыкальную школу, и теперь это стало возможно», — поделилась мама одного из учеников Анна Смирнова.

Оценила новую школу и министр культуры Московской области Елена Харламова. Она посоветовала украсить стены: школа творческая, обстановка позволяет. Еще пора купить детям новые сценические костюмы: министр вручила сертификат на пошив качественных и красивых сценических костюмов для хора ДМШ.

«Правительство нашего региона уделяет большое внимание развитию образования, поэтому очень активно финансируется строительство и ремонт общеобразовательных учреждений, а также музыкальных школ и домов культуры. Предыдущее здание музыкальной школы было дореволюционным, в нем почти 58 лет просуществовала Волоколамская детская музыкальная школа. Я заметила, что у детей очень высокий уровень подготовки. Здесь прекрасный детский хор от 7 до 14 лет — большой академический, в котором занимаются 64 ребенка», — подчеркнула Харламова.

Также вполне возможно, что преподавать в новой школе будут не только музыку. Предполагается, что в будущем она превратиться в дом творчества.

«Из этой музыкальной школы можно сделать дом творчества, чтобы объединить под одной крышей и художников, и музыкантов», — сказал глава Волоколамского г. о. Михаил Сылка.

Строительство музыкальной школы было реализовано благодаря поддержке правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьева. Финансирование строительства проводилось в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Запись на обучение в новой школе начнется в апреле. Очередь собирается уже сейчас.