Подмосковье 22 апреля 2023, 03:26 Лесные культуры начали высаживать в Раменском Комитет лесного хозяйства МО

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Специалисты Виноградовского филиала «Мособллеса» проверили начало работ по искусственному лесовосстановлению в Раменском округе. Они стартовали на лесном участке в выделах 1, 2 квартала 20 Дачного участкового лесничества.

На него поместили 16,4 тысячи сеянцев сосны обыкновенной с открытой корневой системой. Позднее их высадят вручную под меч Колесова на площади 4,1 гектара.

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«Благодаря слаженной работе специалистов более четырех гектаров нового леса появится в городском округе Раменское», — поделился старший участковый лесничий Дачного участкового лесничества Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» Александр Грашкин.

Всероссийский субботник охватит всю страну 22 апреля. В Подмосковье для него подготовили не менее тысячи локаций. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что это уже «давняя и добрая апрельская традиция».

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