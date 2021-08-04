В Видновском перинатальном центре на свет появился 50-тысячный малыш

Врачи Видновского перинатального центра помогли появиться на свет малышу, ставшему 50-тысячным ребенком с момента открытия центра. Это девочка весом 3500 г и ростом 54 сантиметра, она стала третьим ребенком в семье. Сейчас мама с новорожденной готовятся к выписке.

«Наш перинатальный центр — учреждение самого высокого, третьего уровня. Центр оснащен необходимым современным оборудованием для оказания высокотехнологичной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Врачи применяют современные методики и разрабатывают новые технологии лечения. Например, специалисты центра запатентовали технологию проведения операций беременным с врастанием плаценты. Поэтому многие жительницы Московской области и других регионов обращаются именно к нам», — рассказала главврач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Перинатальный центр в Видном начал работать 1 июня 2013 года. Ежегодно здесь становятся мамами порядка 6 тысяч женщин. В июле текущего года здесь приняли 555 родов, на свет появились 567 детей.