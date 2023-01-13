Подмосковье 13 января 2023, 11:23 Новые автобусные маршруты появятся в Видном по просьбам жителей

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Жители Ленинского округа сообщили том, что вынуждены тратить по несколько часов в день, чтобы добавить до мест учебы и работы. После жалоб в Видном решили добавить несколько новых автобусных маршрутов, благодаря которым очереди на остановках исчезнут.

Жительница микрорайона Купелинка Елена Лукьянова рассказала, что ей приходится выходить из дома в семь часов утра, чтобы прибыть на работу к 10 часам. Ожидание в очереди на транспорт занимает минимум 40 минут. Водители маршруток заполняют салоны до предела, но время пути не становится меньше.

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Эти и другие проблемы можно заметить на 10 маршрутах Видного. Большинство из них обслуживает компания «Донтрансавто», выигравшая тендер на перевозки жителей. В компании утверждают, что причина проблемы — аномальные морозы, из-за которых на трассах образуются пробки.

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Сейчас в Видном заработал один новый маршрут до Расторгуево. В экстренном порядке разработают и запустят еще несколько.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях - все они будут обрабатываться Центром управления регионом.

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