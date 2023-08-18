Подмосковье 18 августа 2023, 17:35 Новую поликлинику открыли в рабочем поселке Боброво в Ленинском округе Пресс-служба Минздрава МО

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Детско-взрослая поликлиника заработала в рабочем поселке Боброво в Ленинском округе. Она сможет принимать до 100 пациентов в смену.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, это вторая поликлиника, которую открыли на прошедшей неделе. Первая заработала в Люрберцах.

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«Обе поликлиники построены в новых жилищных комплексах. Это важно, поскольку позволит жителям новых ЖК получать медицинскую помощь в комфортных условиях и рядом с домом. А всего с начала года в Подмосковье открыли девять поликлиник», — сказала она.

Новая поликлиника будет обслуживать свыше 30 тысяч взрослых и детей. Там можно будет получить консультацию терапевта, невролога, педиатра, офтальмолога и других специалистов. В учреждении также открыли кабинеты неотложной помощи, обустроили комнату матери и ребенка и игровую зону для детей.

Поликлиника начнет принимать пациентов 21 августа, записаться на прием можно уже сегодня на портале госуслуг или по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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