Предприятия Подмосковья возвращаются к нормальной работе в условиях пандемии

На прошлой неделе крупнейшие предприятия Московской области ушли на удаленную работу — кроме тех, кто выпускает товары первой необходимости или занимается непрерывным производством. Сейчас бизнес возвращается к нормальному графику — соблюдая все необходимые требования.

Что именно они должны сделать, чтобы вновь продолжить работу, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов. Он отметил, что это касается только тех, кто не попал в перечень предприятий, чья деятельность запрещена.

Хромов сказал, что такие фирмы должны выполнить три простых шага. Во-первых, обеспечить измерения температуры тела всем сотрудникам, которые продолжают ходить на работу, а также помочь соблюдать режим самоизоляции тем, кого перевели на удаленку или отстранили от работы с сохранением заработной платы.

Не допускать работников, в отношении которых сейчас установлен запрет, минимизировать кол-во командировок, соблюдать все требования по дистанцированию и дезинфекции помещений и обеспечить работников средствами зашиты Вадим Хромов

Во-вторых, предприятие должно выпустить специальный приказ, в котором будут указаны количество трех групп работников: те, кого нельзя переводить на удаленную работу; те, кто может выполнять свои обязанности дистанционно; а также те, кто переведен в режим нерабочего дня с сохранением заработной платы. Эти списки без персональных данных сотрудников должны находится в публичном доступе.

«И третий шаг — представить в электронном виде сведения о себе, о количестве работников, в отношении которых было принято решение по второму пункту. Выполнив эти три шага, предприятия начинают работать. Область минимизирует необходимое предоставление сведений для того, чтобы этот режим сейчас работал», — пояснил Хромов.

Он рассказал, что адвокаты могут работать удаленно, но напомнил, что суды сейчас работают только дистанционно, без заседаний. «Нотариусы могут работать, с соблюдением норм санитарной безопасности, по четкой предварительной записи», — подчеркнул Хромов.

Он также отметил, что свою деятельность не будут останавливать зоомагазины, потому что они реализуют товары первой необходимости. Услуги продолжат оказывать и стоматологические клиники, но только в экстренных случаях. Могут работать и автосервисы — по записи, только для экстренных ремонтных работ — при соблюдении всех правил. Никакие места ожидания или кафе там функционировать не могут. Он подчеркнул, что розничным предприятиям, которые реализуют товары не первой необходимости, пока нельзя возобновить работу.

«Пока еще у нас положительная динамика по росту заболевания. Она не такая интенсивная, как была в других странах, и мы надеемся, что так и продолжится. Тогда мы сможем в ближайшее время пересмотреть запрет работы запрета точек торговли товаров не первой необходимости», — сказал Хромов, подчеркнув, что такие товары можно продавать с доставкой.

Заместитель председателя правительства Московской области рассказал, что такие крупные предприятия, как Mars и Barilla не прекращали свою деятельность, потому что производят товары первой необходимости. Они ввели жесткие меры по дезинфекции территорий и продолжали работать в необходимом составе смен.

Другое крупное предприятие, которое находится на территории Московской области — завод Mercedes-Benz — останавливал производство. Работу продолжали только те сотрудники, которые обеспечивают техническую безопасность предприятия. Сейчас завод возобновляет деятельность — он заработает в стандартном режиме с понедельника. Хромов отметил, что тех сотрудников, который могут работать дистанционно, не будут переводить с удаленки.

Зампредседателя правительства Подмосковья отметил, что за тем, как региональные предприятия исполняют предписания Роспотребнадзора, следят органы исполнительной власти, которые отвечают за отдельные сектора экономики — в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Например, за предприятиями промышленности либо науки — это Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. За предприятиями агропромышленного комплекса, пищевой переработки либо торговыми предприятиями — Министерство сельского хозяйства региона», — заключил Хромов.