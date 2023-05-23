Подмосковье 23 мая 2023, 01:30 Мероприятия проекта «Волонтеры наследия Подмосковья» пройдут летом в Пушкино Министерство культуры и туризма Московской области

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Мероприятия проекта «Волонтеры наследия Подмосковья» пройдут летом в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева» в городском округе Пушкино, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Цель программы заключается в привлечении молодежи к добровольческой деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

В рамках проекта планируется собрать четыре волонтерских отряда с общим количеством не менее 60 человек. На мероприятиях в течение лета проведут лекции, инструктажи и обмен опытом в профильной сфере.

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Участники программы будут следить за сохранением исторических усадеб и парков, а также привлекать новых неравнодушных членов отрядов. Подобную практику планируют распространить и в других регионах России.

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