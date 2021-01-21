Открылся пункт вакцинации от коронавируса в подмосковном ТЦ «Мега Химки»

С 21 января в торговом центре «Мега Химки» можно будет поставить бесплатную прививку от коронавируса. Это первый пункт мобильной вакцинации в ТЦ в регионе.

Вакцинацию могут пройти совершеннолетние граждане без противопоказаний, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Записываться на вакцинацию в этом пункте не нужно.

«Наша задача сейчас — сделать вакцинацию против COVID-19 максимально доступной для жителей Московской области. Пункты вакцинации в торговых центрах — это хорошее подспорье в вопросе массовой прививочной кампании», — сказала Светлана Стригункова, министр здравоохранения Подмосковья.

Вакцинацию будут проводить врачи Химкинской больницы с 12 до 22 часов каждый день в центре культуры на первом этаже. Планируется, что через пункт ежедневно будут проходить около 50 человек.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике, но для этого необходимо заранее записаться на прием через портал государственных услуг или по номеру телефона 122, а также в регистратуре медицинского учреждения.

Вакцинацию от коронавируса в Московской области прошли более 31 тысячи жителей. Сейчас в регионе работают более 90 прививочных пунктов. К весне их количество увеличится до 220.