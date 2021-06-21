В центре «Патриот» вновь откроют ковидный госпиталь

В Московской области увеличат количество больничных коек для пациентов с COVID-19. В понедельник ковидный госпиталь откроют в центре «Патриот». Об этом объявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Сегодня мы открываем „Патриот“. У нас начинает принимать ФМБА. В плане до 10 июля у нас — 1,5 тысячи коек. Это в основном „Патриот“», — сказала Стригункова.

Минздрав Подмосковья также изучает возможность переоборудования ФОК для приема пациентов с коронавирусом. По словам Стригунковой, это даст еще 500 коек.

Основная задача сейчас — быстро, в течение недели развернуть эти госпитали Светлана Стригункова.

В Подмосковье ухудшается ситуация с коронавирусом. Количество новых больных растет, поэтому приходится увеличивать коечный фонд. Количество зараженных коронавирусом в Подмосковье за сутки достигло 1,8 тысячи человек, это абсолютный рекорд.

Быстрее избавиться от новых ограничений и победить COVID-19 поможет масштабная вакцинация. После введения обязательных прививок для некоторых работников Подмосковье планирует выйти на 50 тысяч уколов от коронавируса в день.