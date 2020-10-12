Свыше 9 тысяч пассажиров попытались проехать в транспорте Подмосковья без маски утром

В Подмосковье регулярно следят за масочным режимом в общественном транспорте. Утром 12 октября заметили более девяти тысяч пассажиров, решивших не надевать обязательное защитное средство. Они передвигались на электричках и автобусах.

В железнодорожном транспорте нашли пять тысяч нарушителей масочного режима, а в автобусах — четыре тысячи. Это отметили в подмосковном Минтрансе.

Однако пассажирам, у которых не было с собой масок, их вручили волонтеры. Они начали работать в Московской области, помогая проверять соблюдение режима.

От соблюдения правил зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В общественном транспорте, торговых точках и на предприятиях усилили контроль масочного режима по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома, чтобы сохранить здоровье.