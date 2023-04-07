Подмосковье 07 апреля 2023, 19:55 В тепличных комплексах Подмосковья начали высадку цветочной и овощной рассады

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В теплицах Московской области начали высаживать цветочную и овощную рассаду. Об этом в эфире «Область перемен» сообщил руководитель ООО «Цветком» Владимир Панин. Другие гости программы рассказали о развитии сети библиотек в регионе и трехдневной школе лидерского актива для волонтеров.

Начало высадки весенней рассады

В тепличных комплексах Подмосковья начали высадку цветочной и овощной рассады. Для своих питомников руководство ООО «Цветком» выбрало Раменский округ.

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В 2017 году на международном экономическом форуме с губернатором заключили соглашение о поддержке.

«Последнее время спрос активно растет. Думаю, чем более неопределенная ситуация, тем больше рассады продается. С томатами черри… давно началась мода на салаты с ними, но последнее время растет популярность балконных томатов. Очень много городских жителей выращивают овощи у себя на балконе», — сообщил руководитель предприятия Владимир Панин.

Перезагрузка библиотек

С 2017 года в Московской области реализуется проект «Перезагрузка библиотек». Этой программе пять лет. В регионе взрослые библиотеки объединяют с детскими. Развитию библиотек в регионе способствует нацпроект «Культура».

9 апреля в Губернской библиотеке будет проходить перформанс «Истории из картин».

«Цель любого проекта, который создают библиотеки — это привлечение к чтению, популяризация чтения. В перезагрузке мы создавали новые активности, внедряли новые сервисы, делали все, чтобы было комфортно приходить к нам», — сообщила директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко.

Школа лидеров

В Подмосковье завершилась трехдневная школа лидерского актива «Другой университет». Одной из целей мероприятия является развитие лидерских качеств. Волонтерская работа помогает молодым людям в становлении и самореализации.

В декабре 2022 года в регионе создали ресурсный центр, который начал помогать некоммерческим объединениям.

«Чтобы набрать людей, кто может в нем работать, мы запустили образовательный проект под названием „Другой университет“. Отобрали 17 человек, из них сертифицировали семь тренеров. Они готовили уже совершенно новые кадры для всех организаций, которые мы объединяем в себе», — сообщил руководитель АНО «Волонтеры Подмосковья» Александр Толмачев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что правительство Подмосковья старается как можно больше общаться с жителями, чтобы подробнее узнать о проблемах и помочь в их решении.

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