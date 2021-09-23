Почти 500 дворов благоустроили в текущем году в Подмосковье

В Московской области в рамках программы комплексного благоустройства дворов завершили работы, которые проводились на 489 придомовых территориях. Как сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе Министерства благоустройства региона, все остальные площадки, запланированные на текущий год, собираются модернизировать до конца октября.

Сама программа действует в регионе еще с 2015 года. За это время удалось озеленить и обустроить не меньше восьми тысяч дворов. До конца текущего года планируется изменить облик еще более 700 площадок.

Полностью завершена реализация программы уже в 27 городских округах Подмосковья. Среди них Власиха, Дзержинский, Дубна, Молодежный, Звездный городок и другие.

В рамках улучшения условий в первую очередь оборудуют и модернизируют детские площадки. Там, где это требуется, производится замена наружного освещения. Бригады ремонтируют дороги, во дворах появляются новые скамейки и урны. Работают также над тем, чтобы озеленить территории: высаживаются деревья и кусты.

По всему Подмосковью прошла акция «Наш лес. Посади дерево». В ее рамках активисты высадили тысячи деревьев и кустарников, создали на пустырях около новостроек мини-парки.