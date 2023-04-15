Подмосковье 15 апреля 2023, 14:49 День открытых дверей в Ступинском техникуме имени Туманова посетили более 600 человек Андрей Семибратов

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Порядка 600 человек посетили день открытых дверей в Ступинском техникуме имени А. Т. Туманова. В учреждении обучаются будущие специалисты в сфере технологий и машиностроения.

В рамках дня открытых дверей будущие студенты смогли подробнее ознакомиться со специальностями техникума, а также задать преподавателям интересующие вопросы.

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По словам директора учреждения Виктора Датского, на первом этаже учебного заведения было организовано восемь мастер-классов по четырем направлениям. Желающие смогли посмотреть на работу сварочного оборудования и станков по изготовлению деталей различных форм.

Андрей Семибратов

«Мы ожидали, что придет около 50 школьников городского округа Ступино, а пришло более 600. Отрадно видеть такой большой интерес к промышленным специальностям», — добавил руководитель техникума.

Среди участников дня открытых дверей был и ученик школы № 2 города Каширы Андрей Старостин. Молодого человека заинтересовала специальность «Технология перерабатывающих производств».

«Я приехал, чтобы посмотреть именно эту специальность, так как с ней будет легче получить работу. Я знаю, что многие студенты начинают работать уже во время учебы», — отметил абитуриент.

Также техникум участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», в рамках которого в учебном заведении обучаются будущие специалисты по направлениям «Сварщик» и «Технология машиностроений». Учреждение имеет 26 договоров с предприятиями Ступинского городского округа, где студенты смогут пройти практику с возможным трудоустройством. В этом году техникум подготовит около 300 выпускников со специальностями в промышленных сферах.

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