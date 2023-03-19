19 марта 2023, 12:52
Сотрудники ЖКХ сдали нормы ГТО в свой профессиональный праздник в Домодедове
В Домодедове сотрудники жилищно-коммунального хозяйства отметили свой профессиональный праздник на стадионе «Авангард». Там провели командный зачет по сдаче норм ГТО, рассказал зампредседателя Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа, начальник отдела спорта Юрий Гапчук.
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«Мы решили провести профессиональный праздник в необычном формате, спортивном. Сотрудники ЖКХ не сдают индивидуальные зачеты, а соревнуются командами. Команда управления ЖКХ администрации Домодедова тоже сегодня здесь в полном составе. Все в этом зале знают друг друга, поэтому атмосфера праздничная и очень дружелюбная», — поделился замглавы администрации городского округа Домодедово Федор Миронов.
Сотрудники ЖКХ сдавали нормы ГТО в шести дисциплинах, а также соревновались в перетягивании каната вне конкурса.
«Перетягивают канат сегодня все команды. Эта дисциплина не входит в ГТО, но это весело, динамично», — отметил Юрий Гапчук.
В соревновании участвовали 14 команд, победителем стала команда УК «Орион-Юг».
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