06 июня 2023, 15:34
Автомобиль сгорел во дворе в Ступине из-за короткого замыкания
Возгорание автомобиля произошло во дворе жилого дома на проспекте Победы в Ступине. Во время инцидента в салоне транспортного средства находилась школьница.
Первой возгорание обнаружила местная жительница из балкона, на крики о помощи отреагировали судебные приставы, подразделение которых находится в этом же здании. Сотрудники ФССП разбили стекло в автомобиле и помогли выбраться девочке через багажник.
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В результате происшествия никто не пострадал, повреждения от возгорания получила соседняя машина марки Ford. Прибывшие на место инцидента спасатели назвали возможной причиной пожара короткое замыкание аккумулятора в автомобиле.
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Ступино
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