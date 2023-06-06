Подмосковье 06 июня 2023, 15:34 Автомобиль сгорел во дворе в Ступине из-за короткого замыкания Андрей Семибратов

Читать 360tv в

Возгорание автомобиля произошло во дворе жилого дома на проспекте Победы в Ступине. Во время инцидента в салоне транспортного средства находилась школьница.

Первой возгорание обнаружила местная жительница из балкона, на крики о помощи отреагировали судебные приставы, подразделение которых находится в этом же здании. Сотрудники ФССП разбили стекло в автомобиле и помогли выбраться девочке через багажник.

Реклама

В результате происшествия никто не пострадал, повреждения от возгорания получила соседняя машина марки Ford. Прибывшие на место инцидента спасатели назвали возможной причиной пожара короткое замыкание аккумулятора в автомобиле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».