Подмосковье 28 марта 2024, 19:23 В Ступине пройдут занятия для детей по оказанию первой помощи администрация городского округа Ступино

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В пятницу, 29 марта, в Национальном центре укрепления общественного здоровья «Арион» в Ступине пройдут бесплатные занятия для детей по оказанию первой медпомощи. Их проведет сотрудник Мособлпожспаса Нишат Агаев.

Агаев является командиром отделения резервного караула 280-й спасательной части и инструктором по тактической медицине, отметили в пресс-службе администрации городского округа. Кроме того, мужчина занимается доставкой гуманитарных грузов в зону спецоперации

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«Умение оказать первую помощь — элементарный, но жизненно необходимый навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь», — указали организаторы мероприятия.

Занятия будут проходить с 17:00 до 19:00. Агаев расскажет участникам об основных алгоритмах действий при оказании первой помощи, затем пройдет отработка базовых навыков. Специалист также объяснит правила действий при несчастных случаях, резких приступах заболевания, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях.

Принять участие в занятиях могут дети с пяти лет, предварительно записавшиеся на курс, добавили в пресс-службе.