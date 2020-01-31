Ванильный шейк для коров. В Ступине открыли завод по производству кормов для животных

В Особой экономической зоне «Ступино-Квадрат» открылся завод по производству кормов для сельскохозяйственных животных. Теперь подмосковные коровы будут есть мюсли и батончики. Но только из натуральных продуктов и лучшего качества.

Этот завод будет кормить буренок Подмосковья и всей страны. Здесь производят корм для сельскохозяйственных животных. «Новичок» только-только открылся в Ступине, но уже приглашает на экскурсию ознакомиться с компонентами, из которых готовят питательные смеси. Они не только полезны, но и приятно пахнут. Ведь и коровам нужны ароматические добавки. Например, лизин моногидрохлорид 99-процентный — аминокислота, входящая в состав белков, является незаменимой в рационах сельскохозяйственных животных. А пахнет она обычным печеньем.

«Для того, чтобы они больше кушали, а это для них важно, в продукт добавляются усилители вкуса. Они все натуральные», — отметил маркетолог Евгений Назаркин.

Источник фото: телеканал «360»

Ванильный шейк, ягоды и прочие вкусности — любимые нами ароматы нравятся и животным. Очередная добавка отправляется на смешивание с зерном — ячменем, кукурузой — и минералами.

«Мы же питаемся батончиками, мюсли, чтобы поддерживать себя в форме. Соответственно, и коровам тоже даем такую энергию», — сказал оператор Валерий Обидник.

Источник фото: телеканал «360»

По словам заместителя гендиректора компании «Мустанг-Ступино» Владимира Молочника, на заводе делают высокотехнологичные корма, не вредящие ни людям, ни животным. Поэтому продукцию он даже пробует сам.

«Каждую партию продукции, которую мы производим, проверяю сам, на пробу», — заявил Владимир Молочник.

Источник фото: телеканал «360»

На вкус лакомство для животных — пресное, иначе корм уже не высшего качества. Но если мюсли для коровы полить йогуртом, то на вид получится вполне съедобно. Если только на вид. Но шутки шутками, а новый завод — это довольно серьезный плюс для подмосковной экономики.

«Мустанг» осуществил 1,8 миллиарда рублей инвестиций. Вообще, за время существования особой экономической зоны наши резиденты создали практически 1000 новых рабочих мест», — подчеркнула управляющий партнер ОЭЗ «Ступино-Квадрат» Екатерина Евдокимова.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году прибавится еще пять заводов. А «Мустанг-Ступино» планирует расширяться: скоро перейдет на работу в две смены, а в следующем году хочет открыть еще один завод.