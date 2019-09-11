В стиле лофт: жители Химок сами выбрали дизайн подъезда

Местные жители называют свой подъезд самым стильным в Подмосковье. Он отремонтирован по губернаторской программе, но дизайн в стиле «лофт» выбрали и утвердили сами жители.

Дизайн обычного подъезда жилого дома в Химках действительно впечатляет. Стены выкрашены в светлых тонах, потолок обрамляют деревянные балки, а освещение выбрали в стиле «лофт».

Подъезд был отремонтирован по губернаторской программе «Мой подъезд», тем не менее, дизайн помещения разработали сами жители — программа дает и такую возможность.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично оценил и качество ремонта, и дизайн жильцов. «Нареканий нет. Сделано отлично. Стильно», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Начальник информационно-аналитического отдела МУП «Жилищник городского округа Химки» Дмитрий Скобарин рассказал, что дизайн-проект разработали и предложили им сами жители, а «Жилищник» проект согласовал, утвердил и приступил к его реализации.

«Да, проект был более дорогим, чем предполагалось изначально. Но на общих собраниях с жителями мы нашли компромисс», — добавил Дмитрий Скобарин.

Источник фото: телеканал «360»

Программа губернатора Подмосковья «Мой подъезд» стартовала в начале 2017 года. Проект реализуется Министерством ЖКХ Московской области совместно с муниципальными образованиями. 95% суммы за ремонт — выделяется из регионального и муниципального бюджетов, оставшиеся 5% — это средства жителей.

До конца 2019 года на территории городского округа Химки в рамках программы будет отремонтировано 715 подъездов.