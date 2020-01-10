Бездорожные приключения. В Старой Купавне прошли гонки по пересеченной местности

Для некоторых автолюбителей отсутствие дорог — не беда, а приключение. На трассу в Старой Купавне вышли почти полсотни машин. Так гонщики не только выявили лучшего, но и отметили день рождения клуба автолюбителей.

Кроме езды на время, нужно еще прокатить колесо. Более опытные участники берут с собой штурмана. Участник Сергей Касторский — водитель со стажем, но в экстремальной среде новичок. По его словам, соревнования прошли удачно.

Источник фото: телеканал «360»

А Михаил Венедиктов в гонках участвует во второй раз. В прошлый раз стал победителем.

«Там грязь была, я больше грязь люблю, чем снежные покатушки. В грязи поинтереснее, больше драйва. На двух колесах не ехали, от земли не отрывались», — рассказал Михаил.

У всех условия одинаковые. Отличается только подготовка машин. Например, Михаилу Венедиктову пришлось переобуть колеса прямо перед стартом.

Источник фото: телеканал «360»

Слепое вождение — для тех, кто устал от домашних посиделок. Главное условие — иметь честный полный привод. Клиренс, т. е. расстояние между поверхностью дороги и самой нижней точкой центральной части автомобиля и размер колес значения не имеют. После заезда участники сдают три вопроса на правила дорожного движение. Таким образом гонщики могут повысить свой результат.

В этот день решили объединить сразу несколько событий: устроить внедорожные соревнования и отпраздновать день рождения гоночного клуба. Уже вторую годовщину любители экстремальной езды собираются вместе, чтобы испытать себя в джиппинге. Идея появилась благодаря этой Евгении Чудаковой — основательнице клуба «Желтая лопата 4*4». Вместе с супругом они — заядлые автолюбители-путешественники.

Источник фото: телеканал «360»

На территории весь день работал теплый шатер. Всех угощали полевой кухней и горячим чаем. Все участники дошли до финиша. Первое место занял экипаж «Ховер 3», общее время 3:05. Второе место — у экипажа «УАЗ 469» и закрыл тройку лидеров Михаил Венедиктов на турбо «Ниве».Все призеры получили кубки.