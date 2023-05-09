Подмосковье 09 мая 2023, 05:28 Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы состоялась в Старой Купавне Ксения Пашуто

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Легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-й годовщине Победы советских войск в ВОВ прошла в городе Старая Купавна Богородского городского округа. Участники мероприятия возложили цветы к памятникам погибших солдат и почтили героев минутой молчания.

На церемонии открытия соревнований выступил глава территориального управления города Борис Кондратюк. Он обратился к участникам эстафеты с торжественной речью.

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«Сегодняшняя эстафета — это дань уважения нашим воинам, сложившим свои головы за свободу и независимость нашей родины. Я всех вас поздравляю с наступающим Днём Победы, желаю всем нам мира, добра и сплоченности для отстаивания наших с вами национальных интересов, для поддержания спортивных традиций нашего округа», — сказал Кондратюк.

В соревнованиях приняли участие порядка 140 спортсменов. Атлеты проходили дистанцию в 10 этапов, поделившись на команды из 5 человек. Спортсмены стартовали и финишировали в сквере Боевой славы в центре Старой Купавны.

По словам директора спортивного комплекса «Купавна» Олега Захарова, в эстафете приняли участие все школы города, предприятия и организации. Мероприятие прошло на территории Старой Купавны в 56-й раз.

«Это дань нашим дедам, прадедам, которые ценой своей жизнью защитили нашу страну от фашизма. Наша эстафета носит очень символичный характер, и, разумеется, служит средством сплочения коллективов — ребята готовятся, выступают командами, болеют друг за друга, коллективно борются за победу», — добавил Захаров.

По итогам соревнований среди учебных заведений первое место заняла команда Центра образования № 62, серебро завоевали представители ЦО «Старокупавинский лицей», бронза досталась ученикам центра «Купавинский».

«Мы очень рады, что заняли первое место в таких важных и символичных соревнованиях, посвященных такому замечательному празднику. Для нас это была легкая победа, потому что команда состоит из подготовленных спортсменов, и многие из нас очень активно занимаются спортом — не только легкой атлетикой. Конечно, мы очень старались, чтобы добиться такого результата. В прошлом году мы тоже были первыми, и мы надеемся, что в следующем году череда побед продолжится», — поделилась ученица Центра образования № 62 Алина.

В категории предприятий и организаций высшего результата добилась команда секции по легкой атлетике, второе место заняли лыжники спорткомплекса «Купавна» по лыжным гонкам, бронзу завоевали представители колледжа «Энергия». Среди детей первое место заняли юные лыжники, серебро на счету учеников секции по настольному теннису, третье место завоевали легкоатлеты.