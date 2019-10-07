В спортшколе Одинцова отремонтировали бассейн. Там воспитывают будущих чемпионов

Школа олимпийского резерва в Одинцове воспитывает чемпионов. На счету ее воспитанников много побед на всероссийских состязаниях. И теперь там ждут, что медалей станет еще больше — ведь условия для занятий стали комфортнее. В бассейне провели ремонт и это только первый этап улучшений.

Эти ребята — будущие чемпионы. Признаются — пришли на пробную тренировку в школу олимпийского резерва, им понравилось, и теперь в их планах — взять золото на международных соревнованиях.

«Мне мама сказала, что можно попробовать, и, если понравится, остаться. Мне понравилось, я остался. И вроде бы на тренировках так хорошо», — сказал воспитанник школы Илья Шашковский.

Здание бассейна было построено в 1999 году. Покрытие чаши бассейна пленочное — его нужно менять примерно раз в 10 лет. Предыдущий ремонт был в 2009 году. Сейчас бассейн снова привели в порядок.

Источник фото: телеканал «360»

«Была проведена замена подводных фонарей, обводных дорожек и так далее. Плюс мы провели ремонт в душевых, в раздевалках, сделали пандус, приобрели подъемник», — рассказал директор школы Николай Денисов.

Плаванием в бассейне занимаются 240 детей. Многие из них уже становились призерами областных и всероссийских соревнований.

«Мы являемся лидерами в области среди спортивных школ, всегда в призовых местах от самых юных спортсменов до мастеров спорта. Отбор у нас начинается с шести лет и до 18. Если ребята могут совмещать учебу в институте с плаванием — они продолжают заниматься дальше», — отметил тренер по плаванию Валерий Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Два года назад по программе губернатора «Спорт в Подмосковье» построили физкультурно-образовательный комплекс. Так что теперь в школе олимпийского резерва кроме плавания работают еще ряд спортивных секций — софтбол, маунтинбайк, лыжные гонки и одно из сильнейших отделений — это волейбол. В общей сложности там занимаются более тысячи ребят.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень приятно и радостно было увидеть, что ФОК зажил своей жизнью, как здесь уютно и для детей, и для родителей. И в каком он отличном состоянии содержится. Все забито нашими детишками, которые играют в волейбол, сегодня мы на них посмотрели», — сказал глава городского округа Андрей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

В следующем году ремонт в бассейне продолжат. Там заменят освещение, потолок и фасадные панели.