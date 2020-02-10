Унесенные ветром. В Солнечногорске прошел чемпионат по сноукайтингу
У Кирилла любовь к полетам с детства. Он учился в МАИ собирать самолеты и вертолеты, но чертежи быстро наскучили. Вместо этого вот уже больше 10 лет Кирилл отдается стихии ветра. Мужчина стал инструктором: летом ходит под парусами, зимой помогает другим приручать воздушного змея.
На озеро Сенеж Кирилл приехал показать свои силы. Здесь проходит открытый чемпионат Подмосковья по сноукайтингу. В Солнечногорск съехались спортсмены со всего региона. Но Кирилла конкуренция не пугает, он всегда готов к новым победам.
На таких соревнованиях новичкам бывает непросто. Однако сложности не пугают энтузиастов. Хрупкая девушка Ольга только осваивает экстремальный вид спорта. Гоняться за большим крылом предпочитает на сноуборде.
За время гонок участники проехали с кайтом около 50 километров. Дистанцию проходили на длинных или коротких лыжах и на сноуборде. Катались на озере несколько раз по треугольнику. Судьи оценивали не трюки, а скорость. Здесь главное — быстрее добраться до финиша. Такие состязания называют курс-рейсом.
Победителей наградили кубками, грамотами и медалями. Теперь их ждет международный чемпионат. Он пройдет в Тольятти с 26 февраля по 2 марта.