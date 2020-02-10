Унесенные ветром. В Солнечногорске прошел чемпионат по сноукайтингу

На озере Сенеж под Солнечногорском прошел открытый чемпионат Подмосковья по сноукайтингу. Судьи оценивали не трюки, а скорость.

У Кирилла любовь к полетам с детства. Он учился в МАИ собирать самолеты и вертолеты, но чертежи быстро наскучили. Вместо этого вот уже больше 10 лет Кирилл отдается стихии ветра. Мужчина стал инструктором: летом ходит под парусами, зимой помогает другим приручать воздушного змея.

Источник фото: телеканал «360»

На озеро Сенеж Кирилл приехал показать свои силы. Здесь проходит открытый чемпионат Подмосковья по сноукайтингу. В Солнечногорск съехались спортсмены со всего региона. Но Кирилла конкуренция не пугает, он всегда готов к новым победам.

На таких соревнованиях новичкам бывает непросто. Однако сложности не пугают энтузиастов. Хрупкая девушка Ольга только осваивает экстремальный вид спорта. Гоняться за большим крылом предпочитает на сноуборде.

Источник фото: телеканал «360»

За время гонок участники проехали с кайтом около 50 километров. Дистанцию проходили на длинных или коротких лыжах и на сноуборде. Катались на озере несколько раз по треугольнику. Судьи оценивали не трюки, а скорость. Здесь главное — быстрее добраться до финиша. Такие состязания называют курс-рейсом.

Победителей наградили кубками, грамотами и медалями. Теперь их ждет международный чемпионат. Он пройдет в Тольятти с 26 февраля по 2 марта.