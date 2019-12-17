    17 декабря 2019, 18:52

    Возможность проявить инициативу. В Солнечногорске поздравили победителей премии «Наше Подмосковье»

    Елена Любимова, Юлия Смирнова

    Авторы 25 проектов из Солнечногорского городского округа стали лауреатами VII губернаторской премии «Наше Подмосковье». Победителей поздравил глава муниципалитета Владимир Слепцов.
    Возможность проявить инициативу. В Солнечногорске поздравили победителей премии «Наше Подмосковье»

    Торжественная церемония состоялась в парк-отеле «Морозовка». Авторы лучших проектов получили дипломы победителей и премии в размере 180 тысяч рублей. Всего в этом году от более 1,5 тысячи жителей муниципалитета заявлено более тысячи проектов различной направленности. Лидером по количеству лауреатов стала номинация «Волонтерство».

    «Премия, на самом деле, объединяет всех жителей Подмосковья и дает нам возможность проявить свою инициативу, — отметил глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов. — Потому что благодаря только нашей инициативе мы способны реализовывать мероприятия, которые пройдут через общественное обсуждение, через то, чтобы люди дали свою оценку происходящему».

    Премия «Наше Подмосковье» присуждается с 2013 года за реализованные и реализуемые проекты, направленные на развитие региона. Таким образом в Московской области поддерживают самых инициативных жителей.

    Отличительная особенность премии 2019 года — отсутствие первых, вторых и третьих мест. В этот раз на конкурс было заявлено около 23 тысяч проектов. Всего за семь лет в нем приняли участие почти 300 тысяч подмосковных жителей, около 12 тысяч из них получили денежные премии.