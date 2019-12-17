Возможность проявить инициативу. В Солнечногорске поздравили победителей премии «Наше Подмосковье»

Авторы 25 проектов из Солнечногорского городского округа стали лауреатами VII губернаторской премии «Наше Подмосковье». Победителей поздравил глава муниципалитета Владимир Слепцов.

Торжественная церемония состоялась в парк-отеле «Морозовка». Авторы лучших проектов получили дипломы победителей и премии в размере 180 тысяч рублей. Всего в этом году от более 1,5 тысячи жителей муниципалитета заявлено более тысячи проектов различной направленности. Лидером по количеству лауреатов стала номинация «Волонтерство».

«Премия, на самом деле, объединяет всех жителей Подмосковья и дает нам возможность проявить свою инициативу, — отметил глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов. — Потому что благодаря только нашей инициативе мы способны реализовывать мероприятия, которые пройдут через общественное обсуждение, через то, чтобы люди дали свою оценку происходящему».

Премия «Наше Подмосковье» присуждается с 2013 года за реализованные и реализуемые проекты, направленные на развитие региона. Таким образом в Московской области поддерживают самых инициативных жителей.

Отличительная особенность премии 2019 года — отсутствие первых, вторых и третьих мест. В этот раз на конкурс было заявлено около 23 тысяч проектов. Всего за семь лет в нем приняли участие почти 300 тысяч подмосковных жителей, около 12 тысяч из них получили денежные премии.