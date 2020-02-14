Прыжок через костер и хороводы. В Солнечногорске отметили Терендез

Христианский национальный праздник Терендез в лучших армянских традициях с размахом отметили на набережной озера Сенеж в Солнечногорске.

Главными лицами праздника стали молодожены, а также юноши и девушки, которые хотят связать себя узами брака. Они водили хоровод вокруг костра, танцевали, пели народные песни и прыгали через огонь, символизирующий очищение от грехов и стремление к богу. В праздновании участвовали более 150 человек.

Учительница истории армянского народа и армянского языка Мариам Нерсисян рассказала, что как христианка с детства привыкла участвовать и почитать этот праздник.

«В Армении в этот день принято ходить в церковь на литургию, где духовники благословляют новобрачных, совершают молитвы. Дети наши растут вдали от родины, и мы стараемся, чтобы они помнили о своих корнях и традициях», — добавила Мариам Нерсисян.

Источник фото: телеканал «360»

Солнечногорская армянская танцевальная группа «Миаснутюн» выступила с танцами под национальную музыку и разыграла символическую свадьбу. Гостей потчевали обильными угощениями.

Празднование Терендез на набережной Сенежа стало доброй традицией и прошло уже в пятый раз. Всего армянская диаспора насчитывает в городском округе Солнечногорск порядка 8 тысяч человек.