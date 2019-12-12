Митинги, концерты и уроки мужества. В Солнечногорске отметили 78–ю годовщину освобождения от немецких оккупантов

В Солнечногорске провели мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В честь знаковой даты организовали церемонии возложения цветов к мемориалам, торжественные концерты, уроки мужества и классные часы для школьников.

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Митинги прошли в территориальных управлениях и на Советской площади в Солнечногорске. Там глава округа Владимир Слепцов в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны возложил цветы к мемориальному захоронению «Солдат-освободитель». Также на митинге присутствовали представители молодежных и общественных организаций, юнармейцы и ученики школ.

«Огромная благодарность нашим ветеранам за то, что они отстояли Солнечногорск. За то, что они отстояли столицу нашей родины — Москву. Огромнейший труд наших дедов, прадедов, отцов во время Великой Отечественной войны оценен миллионами жизней. Вечная память тем, кого с нами нет, и слова благодарности и низкий поклон всем ветеранам, которые с нами», — сказал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Кроме того, в центре народного творчества и досуга «Лепсе» Владимир Слепцов и председатель Совета депутатов администрации округа Марина Веремеенко пообщались с ветеранами. Участники войны вспомнили боевых товарищей, поговорили о подвигах и судьбах героев-освободителей. Затем в зрительном зале прошел торжественный концерт. Почетными гостями стали ветераны войны. Им показали тематические вокальные и хореографические номера.

12 декабря 1941 года в ходе битвы под Москвой советская армия освободила Солнечногорск от немецких оккупантов. Сегодня это город воинской доблести и славы. Восемь улиц Солнечногорска носят имена героев Великой Отечественной войны.