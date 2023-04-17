17 апреля 2023, 17:26
Движение по мосту через реку Лопцу открыли в Солнечногорске после ремонта
Ремонт моста через реку Лопцу завершается в Солнечногорске. Движение по нему уже открыли, рассказали в Минтрансе Подмосковья.
Плановый ремонт моста начался в марте. На нем обновили железобетонную плиту и восстановили деформационные швы. Сейчас рабочие приступили к восстановлению подмостовой зоны, опор, пролетных строений и подпорной стенки. Полностью ремонт завершится до конца апреля.
Реклама
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в Подмосковье направят 320 миллиардов рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Дороги
Реклама
Реклама