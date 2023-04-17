Подмосковье 17 апреля 2023, 17:26 Движение по мосту через реку Лопцу открыли в Солнечногорске после ремонта ГБУ МО "Мосавтодор"

Читать 360tv в

Ремонт моста через реку Лопцу завершается в Солнечногорске. Движение по нему уже открыли, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Плановый ремонт моста начался в марте. На нем обновили железобетонную плиту и восстановили деформационные швы. Сейчас рабочие приступили к восстановлению подмостовой зоны, опор, пролетных строений и подпорной стенки. Полностью ремонт завершится до конца апреля.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в Подмосковье направят 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».