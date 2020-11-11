Ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Подмосковье

Жители Московской области старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, начиная со среды, 11 ноября, не смогут воспользоваться социальными картами для проезда в общественном транспорте. Это одно из новых правил, которое начало действовать в регионе из-за роста случаев заражения коронавирусом.

Губернатор Андрей Воробьев пояснил, что на такой шаг власти пошли для того, чтобы сберечь эти категории граждан. Они входят в группу риска, а значит сильнее остальных подвержены заболеванию и переносят его очень тяжело. Поэтому в их случае лучше не ездить в транспорте, где есть большие скопления людей. Ограничения продлятся до 29 ноября.

Остальным жителям нужно обязательно соблюдать масочный режим. Средства защиты нужно надевать не только в общественных местах и транспорте, но и на остановках, в лифтах и на парковках. Об этом говорится в распоряжении главного санитарного врача. Эта мера распространяется на всю страну.

Штраф за нарушение масочного режима в Подмосковье составляет четыре тысячи рублей, если человек появится без маски в общественном месте. При нарушении в транспорте — пять тысяч рублей.

Кроме ограничений власти приняли еще ряд мер. Теперь врачи будут приезжать на вызовы быстрее. Свои машины медикам передали учреждения социального обслуживания. Волонтеры Московской области смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте.

Центры занятости населения и управления социальной защиты принимать посетителей с 11 ноября станут только по предварительной записи. А отделения для пожилых граждан и инвалидов, а также организации социального обслуживания временно прекратят работу.

Это последняя неделя, когда подмосковные школьники и студенты отправляются на учебу. С понедельника, 16 ноября их ждет дистанционное обучение. Чтобы они тоже не катались без дела в транспорте им заблокируют карты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что массовых мероприятий для празднования Нового года не будет. Он уточнил, что пока говорить о конкретных ограничениях рано, но не исключил, что встречать главный зимний праздник жители региона будут в кругу семьи.