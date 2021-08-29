«В школу надо прийти здоровым». Воробьев рассказал о готовности Подмосковья к началу учебного года

Подмосковные школы полностью готовы к приему учеников. Все меры безопасности будут соблюдены, чтобы ничего не помешало начать учебный год в очной форме. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все штатно, все готово. И меры безопасности, конечно, мы этим занимаемся. Все идет по плану. Я надеюсь, ничто не помешает нам начать учебный год очно», — сообщил глав Подмосковья в передаче «Вести. Неделя в городе» в эфире телеканала «Россия 1».

В школах Подмосковья будут соблюдены все меры безопасности. На входе будут применять контроль температуры учеников.

«На каждом входе мы ставим контроль температуры, чтобы ребята тоже знали: в школу надо прийти здоровым и грызть гранит науки», — сказал Воробьев.

В Подмосковье около миллиона учеников в новом учебном году сядут за парты. Из них более 100 тысяч пойдут в первый класс.

В Московской области начато строительство 25 новых школ. До конца года 10 школ планируют ввести в девяти городских округах: Истре, Луховицах, Красногорске, Можайске, Люберцах, Щелкове, Пушкинском, Подольске и Павловском Посаде.