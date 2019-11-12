В школу и детсад с комфортом. Семье с 8 детьми из Орехово-Зуева подарили микроавтобус

В Орехово-Зуеве еще одна многодетная семья стала мобильнее. У Зайцевых — восемь детей и сегодня они получили ключи от нового микроавтобуса. Теперь отвозить потомство в школу и детский сад стало гораздо удобнее.

К обновке глава семейства относится с осторожностью, с панелью даже еще не разобрался — здесь и кондиционер, и даже кнопка экстренной помощи. А. дети уже все протестировали. Посидели на каждом из 14 мест. Младшая Злата и за руль сесть не побоялась.

Источник фото: телеканал «360»

«Они уже здесь побибикали, включили, подрулили, до меня еще очередь не дошла. Пока они все там пройдутся», — сказал многодетный отец.

На вопрос, как возили все это время детей в школу, в поликлинику, родители отвечают, вздыхая. Каждая поезда была проблемой, даже на такси.

«Вызвать такси было большой проблемой — автокресло чаще всего только одно, даже двоих детей не увезешь. Вызывали по три-четыре раза, многие водители отказывались везти. Не могли никуда уехать — ни в школу, ни в садик.

Источник фото: телеканал «360»

Все решил один вопрос, заданный губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время эфира на телеканале «360». Глава региона выразил желание помочь многодетной семье.

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«Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Такие прецеденты были. Когда много детей, папа на чем-то должен семью свою возить», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы прокатить семью с ветерком, Александру придется получить водительские права категории D. А пока пассажиры просто осваиваются. Малыши все — самостоятельные, сразу пристегиваются ремнями безопасности. Позже здесь поставят пять специальных детских кресел.

Источник фото: телеканал «360»

Многодетные родители планов пока не строят, но мечтают уже летом отправиться в путешествие всей семьей — на новой большой машине.