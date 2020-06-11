В школьной столовой городского округа Восход устранили все нарушения

Жители закрытого административно-территориального образования городского округа Восход попросили о продуктовом магазине. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин пообещал помочь с этим вопросом. Также глава ведомства проверил состояние школьной столовой.

Губернатор Московской области поручил членам регионального правительства поехать на места и помочь жителям в решении возникших проблем.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин отправился в городской округ Восход,

Разин проверил устранение всех нарушений в пищевом блоке школы округа. Замечания от Роспотребнадзора приняли во внимание и уже привели столовую в порядок. Также местные власти прорабатывают организацию бесплатного питания обучающихся начальных классов. Всего в учебном заведении учится 250 ребят.

В поселке проживает 1835 человек, на территории находится девять многоквартирных домов, дом культуры с прилегающей парковой зоной, детский сад «Одуванчик» на 120 мест.

Жителям не хватает продуктового магазина. Разин пообещал решить этот вопрос.

Также в поселке проверили работы по благоустройству и уборке дворов. Все выполняется в срок и качественно. Нарушений не выявили.

По поручению губернатора правительство области проверяет все «красные зоны», чтобы как можно быстрее устранить проблемы. В округах проинспектируют ход строительства социальных объектов, ремонт дорог, благоустройство дворов и решение других вопросов жителей.