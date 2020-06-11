В школьной столовой городского округа Восход устранили все нарушения
Губернатор Московской области поручил членам регионального правительства поехать на места и помочь жителям в решении возникших проблем.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин отправился в городской округ Восход,
Разин проверил устранение всех нарушений в пищевом блоке школы округа. Замечания от Роспотребнадзора приняли во внимание и уже привели столовую в порядок. Также местные власти прорабатывают организацию бесплатного питания обучающихся начальных классов. Всего в учебном заведении учится 250 ребят.
В поселке проживает 1835 человек, на территории находится девять многоквартирных домов, дом культуры с прилегающей парковой зоной, детский сад «Одуванчик» на 120 мест.
Жителям не хватает продуктового магазина. Разин пообещал решить этот вопрос.
Также в поселке проверили работы по благоустройству и уборке дворов. Все выполняется в срок и качественно. Нарушений не выявили.
По поручению губернатора правительство области проверяет все «красные зоны», чтобы как можно быстрее устранить проблемы. В округах проинспектируют ход строительства социальных объектов, ремонт дорог, благоустройство дворов и решение других вопросов жителей.