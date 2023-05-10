Подмосковье 10 мая 2023, 16:16 Конечные остановки 28 автобусов из Подмосковья изменятся в Москве с 13 мая Unsplash

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Изменятся конечные остановки 28 автобусных маршрутов, следующих в Москву из области, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Корректировки связаны с открытием участка замоскворецкой линии московского метрополитена между станциями «Автозаводская» и «Орехово».

В ведомстве отметили, что 24 автобусных рейса из Подмосковья — № 505, 404, 466, 355, 356, 364, 367, 493, 471, 871к, 877к, 879к, 899к, 504, 508, 512, 496, 420, 433, 1247к, 381к, 334к, 1008к и 1046 вновь начнут следовать до станции «Домодедовская» вместо «Зябликово». Маршруты № 1200к, 1020 и 1130 будут проходить до метро «Царицыно», ранее транспорт следовал до «Пражской» и «Южной». Также автобус № 489 из Видного будет вновь курсировать до станции «Кантемировская».

Изменения вступят в силу с 13 мая. Конечные остановочные пункты на маршрутах № 593к «Домодедово (ул. Курыжова) — Москва (м. Красногвардейская)» и № 1289 «Серебряные Пруды — Москва (м. Зябликово)» останутся прежними.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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